Toponomastica, Rossi (FDI): “Anche Grosseto avrà una via dedicata a Sergio Ramelli”

Grosseto: Il consiglio comunale di Grosseto ha approvato stamani una mozione per intitolare una via o spazio pubblico della città, a Sergio Ramelli, giovane milanese ucciso barbaramente a metà anni ’70, durante gli “anni di piombo”.

“Intitolare una via o spazio cittadino a Sergio Ramelli, – dice l’assessore alla toponomastica e deputato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi – un giovanissimo di appena 18 anni, vittima di un vile e barbaro agguato avvenuto il 13 marzo di cinquant’anni fa che lo portò alla morte dopo 47 giorni di agonia e ricovero in ospedale a Milano, deve servire a tutti noi per ricordare un simbolo di una generazione e di una Italia, quella degli “anni di piombo”, che non vogliamo dimenticare”.

“Ogni anno, anche il sindaco di Milano e tutte le autorità cittadine e non solo, ricordano il giovane ragazzo assassinato dall’odio politico cieco di quegli anni, per mano di altri ragazzi. Contro tutti gli odiatori seriali, di ieri e di oggi, noi contrapponiamo la pacificazione nazionale, consapevoli che se la memoria comune è difficile, noi non smettiamo di provarci”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.