Interrogazione parlamentare di Azione sulla situazione della laguna di Orbetello

Aldi: “Il sospetto è che non ci siano i soldi. Rossi e Petrucci dicano la verità”.



Orbetello: «La proposta di legge per istituire il Consorzio per la gestione della Laguna di Orbetello era da tempo sparita dai radar. Se ne torna a parlare solo ora – dichiara Luca Aldi, Coordinatore di Azione Orbetello –, perché siamo di nuovo a forte rischio di una estesa moria di pesci. E il parlamentare di FdI eletto nel nostro territorio, On.le Fabrizio Rossi, membro della Commissione Ambiente della Camera, che aveva presentato la proposta di legge insieme all’On.le Simiani ed altri e che l’aveva illustrata sui media e nelle assemblee, assicurandone una sicura e sollecita approvazione, ora cade dal pero e ne chiede notizie al Presidente della Commissione Ambiente, On.le Mauro Rotelli, del suo stesso Partito FdI.

In realtà l’On.le Rossi sa bene che la proposta di legge è ferma in istruttoria presso il Ministero dell’Ambiente per i profili di carattere economico e finanziario e la deputata di Azione, On.le Daniela Ruffino, ha presentato un’interrogazione al Ministro per conoscere le tempistiche necessarie alla conclusione di questa istruttoria.

Il sospetto è che l’istruttoria sia ferma perché il Governo non vuole mettere le risorse necessarie per rendere il Consorzio veramente operativo: infatti, nell’ultima bozza, proprio il Ministero dell’Ambiente emendava la proposta nella parte riguardante l’autorizzazione di spesa, portandola dai 3 milioni annui a 1 milione annuo, ossia la stessa risorsa che è stata garantita finora dalla Regione Toscana e che è chiaramente insufficiente.

Se così fosse la Montagna avrebbe partorito il classico topolino, con il risultato che il Consorzio, anche se dovesse nascere, sarebbe praticamente un altro Ente inutile. Chiediamo allora ai parlamentari di FdI Fabrizio Rossi e Simona Petrucci di non nascondersi e di dire la verità: i soldi ci sono o non ci sono?».