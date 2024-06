Insediato il consiglio comunale di Arcidosso

Nominata la giunta e distribuite le deleghe ai consiglieri Tra le novità Rachele Nanni vicesindaco, Ugo Quattrini assessore esterno Marini: benvenuto ai nuovi eletti e buon lavoro a tutti nell’interesse della comunità

Arcidosso: Prima riunione del Consiglio comunale di Arcidosso nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 giugno, con una nutrita partecipazione di pubblico ad assistere alla cerimonia di insediamento del Sindaco, che ha giurato sulla Costituzione, la nomina ufficiale della Giunta e la distribuzione di specifiche deleghe ad ognuno dei Consiglieri di maggioranza, oltre alle formalità di rito, come la nomina degli scrutatori e l’elezione dei rappresentanti presso l’Unione dei Comuni: Guendalina Amati per la minoranza e Maurizio Ranucci per la maggioranza.

Il Sindaco Jacopo Marini ha quindi comunicato la composizione della Giunta che guiderà il Comune per i prossimi 5 anni, tra conferme e novità, con un’equa rappresentanza di genere, due uomini e due donne: il ruolo di vicesindaco è stato affidato a Rachele Nanni, la candidata che ha ottenuto più preferenze e che si può considerare una veterana dell’assise, avendo svolto già un mandato come Consigliere ed uno come Assessore. Nanni mantiene anche le precedenti deleghe alla transizione ecologica, digitale, urbanistica e comunicazione istituzionale oltre che assumere quella alle società partecipate.

Ulteriore conferma riguarda Sabrina Melani, che cede il ruolo di vicesindaco ma mantiene le deleghe al sociale, scuola ed associazionismo e che rappresenta un’altra colonna fondamentale della squadra di Marini, visto che lo accompagna dal primo mandato.

Viene riconfermato anche l’assessore esterno Romolo Bellucci, che continuerà l’avventura amministrativa seguendo i lavori pubblici, la viabilità ed il patrimonio e potrà mettere a disposizione l’esperienza acquisita nel precedente incarico proprio nel periodo cruciale dell’avvio dei principali cantieri, su tutti il teleriscaldamento.

Nuova sfida invece per il neo assessore esterno Ugo Quattrini, che non ha bisogno di presentazioni e che ha accettato con spirito di servizio le deleghe al turismo, cultura, sviluppo economico e attrazione di investimenti, mettendo a disposizione il proprio bagaglio professionale ed umano.

Queste invece le specifiche deleghe ai consiglieri di maggioranza: Maurizio Ranucci oltre alla rappresentanza all’Unione dei comuni, seguirà il Parco faunistico, fiere e mercati, promozione dei prodotti tipici e locali. Filippo Tiberi assume la carica di capogruppo di maggioranza e le deleghe a caccia e pesca sportiva, rapporti con il Consorzio delle strade vicinali. La neo consigliera Alessandra Ronconi ottiene le deleghe allo sport ed infrastrutture sportive, Daniele Bechini quella sulla Festa della Castagna e le grandi manifestazioni, Angelo Domenichini avrà il compito di seguire le manutenzioni del territorio ed i rapporti con le frazioni. Infine la giovanissima Gaia Colombini ha la delega alle politiche giovanili.

Il Sindaco mantiene le deleghe al Bilancio, Tributi, Personale, sicurezza del territorio, decoro urbano, protezione civile e sanità. Nel suo intervento introduttivo, Marini ha dato il benvenuto ai nuovi eletti ed in qualità di presidente del Consiglio comunale ha auspicato un sereno e proficuo confronto politico, nel segno del rispetto dei ruoli e delle persone ed augurando a tutti, consiglieri e assessori, buon lavoro nell’interesse preminente della cittadinanza.