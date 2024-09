Innocenti Costruzioni nuovo main sponsor del Follonica Hockey

Follonica: Sarà Innocenti Costruzioni il nuovo main sponsor del Follonica Hockey di A1. Ieri, durante la conferenza stampa, presieduta dal presidente Franco Ciullini, è stato firmato l'accordo con il titolare Mauro Innocenti, il quale ha espresso la sua soddisfazione e la sua volontà di proseguire l'accordo nei prossimi anni a venire.

Ciullini, nel presentare il nuovo sponsor, ha definito questa collaborazione la più strutturata degli ultimi anni evidenziando l'entusiasmo con cui Mauro Innocenti si è avvicinato al mondo dell'hockey follonichese, già nella stagione scorsa dove ha partecipato personalmente a varie trasferte della squadra di A1 sia in Italia che all'Estero.

Innocenti dalla sua ha speso parole di elogio per tutto il personale della società con cui ha instaurato da subito un rapporto di amicizia consolidato poi in questa collaborazione economica. Durante la conferenza stampa sono state presentate anche le nuove maglie che il Follonica Hockey indosserà nella stagione 2024/25. La volontà della società è stata quella di un ritorno al passato, ricordando quei colori, maglia blu e pantaloncini bianchi, che negli anni settanta infiammarono il pubblico ed i tifosi, nell'allora pista dei Pini, con le gesta di campioni come Migliorini, Petrini e l'indimenticabile Raul Micheli.