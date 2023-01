Inizio d’anno senza vittorie per il calcio aquesiano

Acquapendente: Nel derbyssimo di Seconda Categoria 0-0 tra ASD Polisportiva Vigor Acquapendente ed ASD Virtus Acquapendente.

La Vigor di Mister Marco Di Luca resta capolista e non guadagna ne perde spazio dalla diretta inseguitrice (+3) e Domenica 22 Gennaio alle ore 11.00 si dovrà recare al “Buratti-Burocchi” di Bagnaia per affrontare una G.S che ha impattato 0-0 sul terreno di gioco dell’ASD Castiglione calcio. Discorso fotocopia Virtus di coach Massimo Robustelli impegnata ad uscire il prima possibile dalla serratissima lotta per evitare i play-out.

Sabato 21 Gennaio alle ore 15.00 scontro allo Stadio amico “Dario Dante Vitali” contro una SSD Aurora Querciaiola srl che dopo il pareggio casalingo per 0-0 contro l’SSD Calcio Tuscia srl è chiamata a convivere con lo spettro retrocessione diretta in Terza Categoria.

Proprio in questo Campionato scivola all’ultimo posto la ASSD Torrese dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro l’ASD United Alta Tuscia (in rete Paol Chunjiong). Per il Gruppo di Mister Franco Bacchi ora un turno di riposo.