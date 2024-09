Ingegneri: al via dal 5 all’8 settembre il Terzo Torneo Nazionale di Padel a squadre

Grosseto: Grande entusiasmo al The Village Padel & Tennis di Grosseto per l'inizio del Campionato Italiano di Padel degli Ordini degli Ingegneri, in programma dal 5 all’8 settembre, un evento sportivo di rilievo nazionale che vedrà la partecipazione di 18 squadre e di circa 150 ingegneri provenienti da tutte le regioni d’Italia.



Il torneo fa parte della XXXI° edizione dei Campionati Sportivi degli Ordini degli Ingegneri, organizzati tra giugno e settembre dall’Ordine degli ingegneri di Grosseto, nell’ambito del 68 Congresso Nazionale Siena-Grosseto. Previste oltre al padel anche altre discipline sportive: dal calcio alla corsa podistica, dal ciclismo alla vela.

A sfidarsi nella Padel Arena del bellissimo complesso sportivo del Village di Grosseto saranno gli ingegneri iscritti agli ordini provinciali, in squadre miste che si confronteranno con l’obiettivo di conquistare il titolo nazionale. Ogni scontro tra due squadre si svolgerà su tre partite: maschile, misto ed over45. Si aggiudica lo scontro chi ne vince 2 su 3. Le partite si disputeranno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Le semifinali si terranno sabato 7 settembre, dalle 15 alle 19.30 e la finale con la premiazione dei vincitori domenica 8 settembre, dalle ore 9 alle 13.30 circa.

I Campionati Sportivi degli Ordini degli Ingegneri rappresentano un’occasione unica per promuovere l’interazione e la collaborazione tra i professionisti del settore, in un contesto dinamico e divertente.

The Village Padel & Tennis di Grosseto è stato scelto come location per il campionato di padel per la sua reputazione consolidata come uno dei più bei club d'Italia dedicati agli sport di racchetta. Con ben 25 campi da padel, tennis e pickleball, il Village rappresenta il centro sportivo ideale per ospitare una competizione di alto livello, distinguendosi per la qualità delle sue strutture indoor e outdoor e per l'ampia offerta di servizi, dall'accoglienza alla ristorazione. Una cornice perfetta per la manifestazione.

L’edizione 2024 dei Campionati Sportivi degli Ordini degli Ingegneri è organizzata col patrocinio istituzionale di Provincia di Grosseto, Comuni di Grosseto, Civitella Paganico, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Roccastrada e Follonica.