Grosseto: Intervento del 118 per infortunio sul lavoro in via Etruria a Grosseto. Un uomo di 54 anni è caduto dall'alto in una buca di circa 5 metri e portato in codice 2 al Misericordia. Intervenuti anche i tecnici Asl del PISLL, ambulanza Misericordia, automedica, vigili del fuoco.

