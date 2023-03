Informazione: a 60 anni dalla nascita dell’Ordine, convegno su futuro del giornalismo

L’evento si inserisce nel programma della Festa della Toscana. Appuntamento venerdì 10 marzo alle 10. Interverrà Il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo



Firenze: I cambiamenti della professione giornalistica, la riforma dell’Ordine, il rapporto con la comunicazione, la lotta alle fake news: saranno questi alcuni dei temi affrontati nel convegno “60 anni dell'Ordine dei giornalisti. Il futuro della libertà di stampa nell'era digitale”.



L’evento apre nella nostra regione le celebrazioni per i 60 anni della nascita dell’Ordine dei giornalisti ed è organizzato dall’Odg della Toscana in collaborazione con il Consiglio regionale. Si inserisce inoltre nel programma della Festa della Toscana, il cui tema è la libertà di espressione. L’appuntamento è per venerdì 10 marzo alle 10 all'auditorium Spadolini a palazzo del Pegaso (via Cavour, 4).

Porterà i saluti il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo. Interverranno Carlo Bartoli, presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti; Giampaolo Marchini, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana; Agnese Pini, direttrice de ‘La Nazione’, ‘Il Resto del Carlino’, ‘Il Giorno’ e ‘QN’; Paolo Borrometi, vice direttore Agi; Carlo Sorrentino, ordinario di Sociologia dei processi culturali comunicativi all'Università degli Studi di Firenze; Andrea Schillaci, giornalista membro della Fondazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana. Modera Silvia Volpi, vicepresidente Fondazione Odg Toscana.

Numerose le tematiche che verranno affrontate: dalle proposte di riforma della legge 69/63, al ruolo degli Ordini regionali, dal tema della libertà di stampa a quello delle minacce ai giornalisti. Si parlerà anche del rapporto tra giornalismo e comunicazione pubblica e delle nuove sfide della digitalizzazione, fino al progetto ‘Anti fake news’ promosso da Fondazione e Odg Toscana, portato avanti nelle scuole della regione.

Il convegno è valido per la formazione professionale dei giornalisti.