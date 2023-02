"Incucina con Giulia": cenci di carnevale

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: In questo periodo dove i dolci fritti regnano sovrani non possono mancare i cenci di Carnevale… troppo buoni!

Sono un dolce tipico di questa festa e hanno nomi e procedimenti diversi a secondo delle zone in cui vengono fatti: possono essere chiacchiere, frappe, fritti, al forno, al cioccolato, ma io sono toscana e per me sono cenci e sono fritti!

E allora eccoli i miei cenci di Carnevale in tutto il loro splendore e la loro bontà.

Ingredienti:



2 uova

300 gr di farina

50 gr di zucchero

2 cucchiai di liquore

3 cucchiai di olio di oliva

1 limone o 1 arancia

Un pizzico di sale

Olio per friggere q.b.

Mettete sul tavolo la farina a fontana e al centro mettetevi lo zucchero, le uova, la scorza di limone o di arancia grattata, 3 cucchiai di olio d’oliva e il liquore (va bene il limoncello o il liquore all’arancia), poi iniziate ad incorporare la farina alla parte liquida aiutandovi con una forchetta.

Quando la forchetta non basta più impastate bene il tutto con le mani, poi formate una “palla” e fate riposare per circa mezz’ora a temperatura ambiente.

Stendete la pasta con il mattarello su una spianatoia infarinata fino ad ottenere una sfoglia di circa 2 mm di spessore.

Tagliate la sfoglia ottenuta a strisce diagonali per ottenere dei rombi (se utilizzate la rotellina dentata i cenci vengono più carini ma va benissimo tagliarli anche con il coltello).

Friggete i cenci in abbondante olio bollente in modo che galleggino durante la cottura per far sì che gonfi no bene.

Quando sono gonfiati e dorati, scolate i cenci e metteteli ad asciugare su un foglio di carta da cucina.

Cospargeteli di zucchero a velo o semolato per gustarli “al naturale”, sono buonissimi anche accompagnati con del miele al posto dello zucchero, ma i miei preferiti sono da sempre i cenci di Carnevale con zucchero e Alchermes!