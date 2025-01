Tornano gli incontri sulle serie tv tenuti dal critico cinematografico Mario Sesti a Grosseto.

Grosseto: Dal 29 gennaio alla Mediateca Digitale della Maremma (Chiasso delle Monache 9 – 11) si apre il ciclo di appuntamenti che racconterà questo nuovo modo di fare cinema.

Da “M. Il figlio del secolo" a "Black doves", da "L'amica geniale" a "Qui non è Hollywood". Di quali serie parlerà Mario Sesti? Lo potrete scoprire partecipando agli incontri.

Mario Sesti, tra i fondatori della Festa del cinema di Roma, attualmente responsabile della comunicazione del Centro Sperimentale di Cinematografia, collaboratore di molti festival: ha diretto solo per dirne alcuni il Taormina film festival ma anche il festival della commedia con Carlo Verdone a Siena e a Grosseto è stato il curatore del Premio Monicelli. Scrive anche sull'agenzia Ansa, su Hollywood Reporter, su Huffington Post. Nel suo modo di raccontare le serie molti sono i riferimenti anche al cinema e ai film.

“Chiunque oggi accenda la tv – spiega Sesti - si trova di fronte un’offerta inimmaginabile fino a pochi anni fa: sui siti in streaming e canali on demand, luccicano sterminate le icone di serie tv e documentari, film e programmi di ogni tipo. A differenza dei telefilm o degli sceneggiati del passato, si tratta di prodotti di buona e volte eccellente ambizione e qualità cinematografica: per scrittura, recitazione, produzione. Questi incontri intendono approfondire la conoscenza di questo genere, la nuova serialità, diventato con impressionante rapidità l’orizzonte principale delle nostre scelte domestiche e allo stesso tempo metterà a disposizione di tutti i partecipanti strumenti efficaci per leggere, approfondire e apprezzare questi romanzi cinematografici, che durano un tempo infinito e che, se capaci di catturarci, possono farci passare nottate intere di fronte ai nostri schermi.”

Le date: 29 gennaio, 12 febbraio, 26 febbraio, 12 marzo, 26 marzo, 16 aprile

Orario: dalle 16 alle 19

Info e iscrizioni: cinema@festambiente.it – cell. 3391201079