Incidente: tamponamento tra due auto a Pian d'Alma. Interviene il 118

Castiglione della Pescaia: Nella tarda mattinata di oggi mercoledì 25 gennaio due auto sono entrate in collisione tamponandosi. L'incidente è accaduto attorno alle ore 12:00 sulla strada provinciale delle Collacchie, nel comune di Castiglione della Pescaia, nei pressi del bivio per Punta Ala.

Due auto i sono tamponate e una persona è rimasta incastrata all'interno di una macchina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estrarre il paziente, uomo di 41 anni, che è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso del Misericordia di Grosseto con l'ambulanza della Croce Rossa di Follonica.

Intervenuta la Polizia Municipale di Castiglione della Pescaia per i rilievi e allertato il PISLL ( Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro) della Asl in quanto la persona ferita era in servizio e in orario di lavoro.