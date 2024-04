Cronaca Incidente sull'Aurelia, giovane donna in ospedale 1 aprile 2024

Grosseto: Incidente stradale nella tarda serata di ieri sulla statale Aurelia, nei pressi dello svincolo di Alberese in direzione sud. Una giovane 30enne, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del suo veicolo che si è ribaltato rimanendo comunque nella sede stradale. Prontamente intervenuta un’ambulanza CRI che stava transitando, la giovane è stata poi affidata ai sanitari giunti sul posto a seguito di attivazione del 112 di automedica ed altra ambulanza CRI.

La giovane è stata trasferita al Misericordia di Grosseto in condizioni che non destano preoccupazioni. Sul posto, oltre al soccorso sanitario, anche Polizia stradale e Vigili del Fuoco.



