Incidente stradale, poco prima della mezzanotte. Vettura esce di strada e si incendia. Nessun ferito

Magliano il Toscana: Incidente stradale, pochi minuti prima della mezzanotte, sulla SP 146 in località Sant’Andrea del Comune di Magliano il Toscana. La prima partenza del Distaccamento dei vigili del fuoco di Orbetello è intervenuta per un’autovettura uscita di strada, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, incendiandosi.

Nel sinistro, il conducente ed unico occupante del mezzo usciva autonomamente dall’autovettura risultando incolume. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a spegnere il mezzo, alimentato a metano, e a mettere in sicurezza la zona. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco ed i carabinieri di Orbetello , personale sanitario per le eventuali necessarie cure del caso.