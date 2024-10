Cronaca Incidente stradale in via Litoranea a Follonica 31 ottobre 2024

Follonica: Incidente stradale in via Litoranea a Follonica. I Vigili del fuoco del distaccamento di Follonica sono intervenuti per un incidente che ha coinvolto un’autovettura ed un furgone.

All’arrivo sul posto della squadra VVF gli occupanti dei due mezzi, tre uomini, erano all’esterno dei veicoli incidentati in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Prestate le prime cure sono stati successivamente trasportati all’ospedale di Grosseto. La squadra VVF ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti nel sinistro. Sul posto anche la polizia municipale di Follonica per gli accertamenti del caso.

