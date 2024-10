Incidente stradale in pieno centro cittadino. Auto con anziana alla guida urta macchine in sosta

Grosseto: Incidente stradale in pieno centro cittadino oggi pomeriggio. Il sinistro è accaduto in via Aquileia, attorno le ore 15:50. Un’ autovettura, con alla guida una donna grossetana di anni 86, per cause in corso di verifica da parte della Polizia polizia municipale intervenuta sul posto, ha urtato un’autovettura in sosta e poi si è ribalta sul lato destro.

Intervenuti sul posto i Vigili del fuoco, che hanno cercato di creare un varco nel parabrezza anteriore per permettere al personale medico di accedere per le prime cure e ad estrarre l'infortunata dall’abitacolo della autovettura, per poi posizionarla sulla barella spinale e consegnarla al al personale sanitario del 118 presente sul posto. Al momento non si conoscono le condizioni di salute della donna.

foto di repertorio