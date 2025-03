Cronaca Incidente stradale in moto: in due finiscono al pronto soccorso del Misericordia 30 marzo 2025

Scansano: Il 118 Asl Toscana sudest è stato attivato alle ore 17,46 per incidente stradale di una moto mentre percorreva la Ss 323 in zona Scansano prima del bivio di Magliano. Due le persone ferite. Entrambi i feriti, di cui un uomo di 33 anni in codice 2 e un’altra persona in codice minore, sono stati trasportati all’ospedale Misericordia di Grosseto con le ambulanze Misericordia e Croce Rossa di Grosseto. Seguici



