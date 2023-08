Incidente stradale in città: auto colpisce un pino e si ribalta

Grosseto: Incidente stradale in città di prima mattina. Un auto con a bordo il solo conducente, per cause in corso d'accertamento, colpisce un pino e si ribalta.

Il sinistro è accaduto in Via Mascagni a Grosseto dove un’autovettura, con a bordo il solo conducente che, perdendo il controllo, ha impattato violentemente contro una pianta di pino. All’arrivo sul posto della squadra di questo Comando, l’occupante era già all’esterno del mezzo coinvolto, ed è stato preso in cura dai sanitari del 118 intervenuti sul posto che hanno provveduto al trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale della Misericordia di Grosseto.