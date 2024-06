Cronaca Incidente nella notte. Il ferito è grave 5 giugno 2024

AGGIORNAMENTO NEWS - E' un ragazzo di 24 anni il ferito nell'incidente di questa mattina, trovato a bordo strada e portato in gravi condizioni all'Ospedale Misericordia di Grosseto.

Monte Argentario: Attivato intervento del 118 della Asl Tse alle ore 04:10 di questa mattina, chiamato per una persona trovata su strada in località Porto Santo Stefano in Via Discesa del Valli. Sul posto automedica di Orbetello e Ambulanza Misericordia Blsd di Porto Santo Stefano. Il paziente è stato trasportato in codice 3 all'Ospedale Misericordia. Presenti anche le forze dell'ordine. Seguici



