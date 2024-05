Incidente. Muore sul colpo un uomo di 46 anni. In volo anche Pegaso

Scarlino: Oggi attorno alle ore 12:40 i sanitari del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti a seguito di in incidente stradale avvenuto al km 9 della SP 158 delle Collacchie nei pressi di Scarlino. Nel sinistro, è rimasto coinvolto un uomo di 46 anni, conducente dell'auto che procedeva in direzione della città di Follonica, che purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduto sul colpo. Per cause in corso di accertamento, l'auto è uscita dalla carreggiata andando ad urtare il guard rail.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la scena del sinistro, Carabinieri e Polizia di Stato, l’ambulanza INDIA di Castiglione della Pescaia della CRI e personale sanitario con l'elisoccorso Pegaso 2 che ha constatato il decesso dell’uomo.