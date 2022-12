Cronaca Incidente in Via Cimabue. Feriti un uomo e una donna 4 dicembre 2022

Redazione Grosseto: Intervento del 118 questa mattina alle ore 6:00 in Via Cimabue per un incidente stradale che ha coinvolto un uomo di 39 anni e una donna di 19. Inviati in soccorso l'automedica, due ambulanze della Misericordia. I pazienti sono stati trasportati all'ospedale Misericordia in codice 2.





