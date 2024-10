Cronaca Incidente in città, investito un pedone. Interviene elisoccorso Pegaso 1 20 ottobre 2024

Grosseto: Il personale sanitario del 118 della Asl Toscana sudest è stato attivato questa mattina alle ore 7,18 in viale Giuseppe Giusti per soccorrere un uomo di 71 anni investito da un’auto. La persona ferita è stata trasportata al Pronto soccorso di Siena in codice 2 dall'elisoccorso Pegaso 1. Sul posto ambulanze Anpas Roselle e Misericordia di Grosseto, oltre alle forze dell'ordine.

