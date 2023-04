Incidente. Auto contro scooter in piazza Rosselli: Donna al Misericordia in codice 2

Grosseto: I mezzi di soccorso del 118 dell'Asl Toscana sudest sono intervenuti alle ore 13 in pieno centro cittadino in piazza Fratelli Rosselli per un incidente stradale.

Un auto, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con uno scooter. Nell'impatto una donna di 52 anni è rimasta ferita. Prontamente soccorsa da i sanitari del 118 intervenuti con un'ambulanza della Misericordia e stata trasportata in codice 2 all'ospedale di Grosseto.

Sul posto è intervenuta l'automedica di Grosseto e la Polizia Municipale.