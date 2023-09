Incidente a Fonteblanda, motociclista perde la vita nello scontro con un'auto

Orbetello: I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 21:17 della sera scorsa per un incidente lungo la SP1 all'altezza dell'incrocio per Fonteblanda, nel comune di Orbetello.

Per cause in corso di accertamento, una moto è venuta a collisione con un'auto. Il motocilcista, un uomo di 47 anni, nonostante gli sforzi per rianimarlo è deceduto sul posto.

Intervenuti l'ambulanza della CRI di Orbetello, attivato anche elisoccorso Pegaso 2. Sul posto anche VVF e Carabinieri.