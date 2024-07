Incendio nei pressi di Roccastrada, attivi elicotteri e mezzi a terra

Notizia in aggiornamento



Roccastrada: Un incendio boschivo, del quale non si conoscono le cause, si è scoppiato attorno alle ore 19 in località “I Venturi” nel comune di Roccastrada in provincia di Grosseto. Sul posto, oltre mezzi dei Vigili del fuoco e due elicotteri, sono presenti anche i volontari della Vab e altre squadre di volontariato antincendi boschivi e operai i forestali dell’Unione dei comuni delle colline metallifere.

L’intervento sull’incendio è ancora in atto.