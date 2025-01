Incendio in un capannone nella zona industriale Follonica, sul posto intervenuti i Vigili del fuoco

aggiornamento notizia ore 19:10

Follonica: "Incidente in uno dei capannoni della zona industriale di Follonica, dove sono al lavoro i volontari per la realizzazione dei carri allegorici del Carmevale: questo pomeriggio infatti è stato registrato un principio di incendio, fortunatamente senza feriti. Sono andato personalmente sul posto a controllare quanto accaduto.

Ringrazio i Vigili del fuoco e la Polizia municipale per l’intervento tempestivo, nella speranza che anche i danni al capannone e ai carri, così come alla manifestazione in generale, siano il più possibile limitati. Tutto il nostro sostegno quindi ai rioni Pratoranieri, il più colpito, e Chiesa. E massima vicinanza alla ditta Nannetti, proprietaria del capannone e dell’azienda adiacente, che ha subìto le conseguenze di quanto accaduto con non pochi disagi. I sopralluoghi si sono conclusi e non sono stati emessi provvedimenti giudiziari. In base ai primi rilievi l'incendio pare essere stato accidentale, causato dal procedimento di realizzazione dei carri", conclude il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani





Follonica: Incendio in un capannone nella zona industriale di Follonica, sul posto intervenuti i Vigili del fuoco. Il rogo si sarebbe sviluppato a metà pomeriggio. Attualmente è in corso un sopraluogo da parte del personale tecnico degli stessi Vf per capire l'entità dei danni e la stabilità del capannone oggetto dell'incendio.

Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato il rogo. Sul posto si sono recati anche il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani e il vice, Danilo Baietti.