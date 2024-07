Cronaca Incendio in località Cupi, sul posto volontari e pompieri 31 luglio 2024

La notizia in aggiornamento Grosseto: È in corso un incendio in località Cupi nei pressi della SS1 L’Aurelia. Dalle prime informazioni sembra che le fiamme stiano interessando una oliveta vicino all’abitato. Sul posto sono state attivate 2 squadre dell’AIB regionale, una squadra dei volontari della Racchetta Alta Maremma più un la squadra delle metallifere, da Grosseto presente una squadra dei Vigili del fuoco

