Incendio carnevale, Pd Follonica: “Tutta la nostra solidarietà”

Follonica: "Una settimana fa scoppiava un incendio in uno dei capannoni del Carnevale Follonichese. Il sindaco Buoncristiani si è affrettato ed esprimere solidarietà e vicinanza, ma è sufficiente? Quanto accaduto rimette in primo piano la questione della costruzione della Cittadella del Carnevale, progetto avviato dalla giunta Benini e su cui è necessario accelerare. Cosa sta facendo l'Amministrazione in proposito?"

Con queste parole Matteo Iannitelli incalza l'amministrazione, esprimendo solidarietà ai volontari del Carnevale: "Tutta la nostra solidarietà va ai volontari che con il loro lavoro e sacrificio lungo mesi permettono questa straordinaria manifestazione, fiore all'occhiello per Follonica. Immagino la costernazione di tutti coloro che hanno visto andare in fumo parte del proprio lavoro, a causa di un incendio. Ci riferiamo in particolare ai volontari del Rione Chiesa e del Rione Pratoranieri, che si sono subito rimessi a lavoro con instancabile generosità, passione e dedizione. Accanto alla solidarietà servono azioni concrete. Non è più rinviabile la costruzione della Cittadella del Carnevale, affinché i volontari possano lavorare in piena sicurezza e le loro opere, sempre più importanti e ambiziose, preservate. A che punto è il project financing approvato dalla giunta Benini? Ricordiamone il merito: si prevede la realizzazione della Cittadella, cantieri e archivi comunali, polo della Protezione Civile, da parte di un privato, a fronte della realizzazione di un supermercato su terreno di proprietà pubblica, senza alcuna spesa da parte del Comune, bensì risparmiando oltre 100 mila euro l'anno di affitti. I Rioni potrebbero lavorare in spazi adeguati, potendo montare il carro in loco e non in piazza a mare, ed evitando l'attraverso del sottopasso di via Massetana, che peraltro blocca la città. C'è da fare il bando di gara. Cosa sta facendo la Giunta in proposito? Purtroppo" continua Iannitelli "anche su questa questione emerge tutto l'immobilismo dell'attuale amministrazione, ostaggio di improvvisazione e divisioni interne", termina il Partito Democratico Follonica.