Incendio autovettura sulla SS1 corsia sud, a Braccagni. Intervengono i pompieri

Grosseto: Un’autovettura con a bordo il solo conducente, per cause in corso di verifica, durante la marcia si è incendiata. Il conducente ha provveduto immediatamente ad accostare nei pressi di di una piazzola di sosta in attesa della squadra VF, che ha provveduto a spegnere il veicolo ed il principio di incendio della fronda di una pianta di pino in prossimità del veicolo in fiamme.

Non si registrano feriti. Sul posto, oltre a personale VF, presente una pattuglia della Polizia Stradale e personale ANAS