Cronaca Incendi, rogo nei pressi di un bosco a Scansano. Tre elicotteri in azione 15 agosto 2024

15 agosto 2024 238

Redazione

Notizia in aggiornamento Scansano: Ancora un incendio di bosco in provincia di Grosseto. Il rogo è stato segnalato in località Colle Fagiano nel comune di Scansano in provincia di Grosseto. Sul posto al momento stanno operando cinque squadre Antincendi boschivi (Aib), una dei vigili del fuoco e tre elicotteri della regione. Atteso anche un Canadair. foto di repertorio Seguici



