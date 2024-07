Cronaca Incendi. Due inneschi in pineta a Principina a Mare, Racchetta in azione 11 luglio 2024

11 luglio 2024 370

Stampa

Redazione

Grosseto: Principina, 300 metri quadri di bruciato in due distinti punti della pineta di Principina a Mare. 2 inneschi differenti, con tutte le probabilita’ di intenzione dolosa hanno tenuto attive due squadre della Racchetta Alta Maremma insieme ad un invio VF del comando di Grosseto. La zona, quasi irraggiungibile a piedi, ha ritardato l’arrivo sul luogo del rogo delle squadre a terra che hanno iniziato le operazioni di spegnimento con mezzi di fortuna. Un MMT della tenuta San Carlo ha poi aperto la strada per le squadre di terra che stanno ora ultimando la bonifica. Nel frattempo, a Montauto, a 1km dall’incendio di ieri, un altro rogo si e’ sviluppato e sta attualmente tenendo a lavoro 3 squadre dell UC Fiora piu’ un invio VF da Orbetello. Un’ altra segnalazione in LOC. Sant’ Andrea Magliano, ha attivato una squadra degi operai forestali delle metalliefere salvo poi rivelarsi falsa. Seguici



