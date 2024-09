Inaugurazione nuovo anno di attività con aperitivo presso il Dopo di Noi "Casina Mia"

Aperitivo a "Casina Mia" - Sabato 14 settembre dalle ore 18. "Casina mia" è una realtà di autonomia abitativa per persone diversamente abili di Follonica, realizzata dall'Associazione I.P.F. (Istituto per la Famiglia) onlus- ODV dal 2018.

Follonica: Il progetto nasce da un percorso comune che ha visto coinvolte le famiglie dei ragazzi insieme ai volontari dell'Associazione e agli operatori. Grazie alla crescita che ha avuto negli anni, il progetto è entrato a far parte del percorso "Dopo di Noi" della Regione Toscana, ottenendo i primi finanziamenti da parte del Coeso.

Ad oggi "Casina mia" accoglie 5 giovani disabili in modo stabile e continuativo, con un'apertura di sette giorni su sette. Sabato 14 settembre in via Monviso n.15, in occasione dell'inizio del nuovo anno di attività, "Casina mia" aprirà la propria porta per una serata dedicata a tutti coloro che vorranno conoscere questa realtà, stando con i "ragazzi di Casina".

Saranno presenti i rappresentanti della nuova Giunta Comunale, il Direttore del Coeso, le associazioni con cui I.P.F. collabora, gli operatori, i volontari che da sempre sostengono i progetto.