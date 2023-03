Inaugurato l'Uffico di prossimità: il Tribunale "sbarca" a Rosignano Marittimo

Rosignano Marittimo: Inaugurato questa mattina, presso il Palazzo Comunale di via del Torrione 1, lo Sportello di Prossimità è un punto di contatto e accesso al “Sistema Giustizia”, una sorta di “Tribunale sotto casa” presso il quale chiunque potrà ricevere assistenza o accedere alle pratiche della cosiddetta “Volontaria giurisdizione”, avere consulenza e supporto sugli istituti di protezione giuridica,come tutela, tutela ai minori o amministrazioni di sostegno,che non richiedono l’ausilio di un avvocato.



Gli Uffici di Prossimità rientrano nel progetto pilota voluto dal Ministero della Giustizia e quello inaugurato oggi a Rosignano, nato grazie alla stipula di una convenzione con la Corte d’Appello di Firenze e con il Tribunale di Livorno, è il primo aperto nella Costa degli Etruschi,che si va ad aggiungere agli altri sportelli inaugurati nei Comuni della Regione Toscana a partire dal 2017.

“Questa ulteriore inaugurazione – commenta l’assessore regionale all’innovazione e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo – colma un vuoto che si era creato in questa parte della costa toscana, cercando di avvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione e rendendo più semplici, vicini ed accessibili i servizi. In questo caso si tratta di pratiche legate alla volontaria giurisdizione. Grazie al lavoro collegiale di molti attori istituzionali, tra i quali l’Amministrazione giudiziaria,daremo un servizio di prossimità al cittadino, con una forte connotazione sociale. Gli Uffici di Prossimità sono un esempio concreto di buona pratica di governo, in cui la Regione Toscana ha creduto ed investito fin dall’inizio.”

“Questa collaborazione tra l'Amministrazione Giudiziaria, la Regione Toscana ed i Comuni – ha spiegato il Sindaco Daniele Donati – rappresenta un ulteriore percorso per avvicinare i servizi ai nostri territori. Nello specifico il nostro Comune mette a disposizione professionalità e spazi per accogliere quei cittadini che si trovano nella necessità di predisporre pratiche nell'ambito della volontaria giurisdizione, molte delle quali sono strettamente legate ad esigenze di carattere sociale e socio-assistenziale. Un servizio che va ad aggiungersi agli sportelli Comune Vicino e Botteghe della Salute, che l'Amministrazione ha già da tempo attivato per agevolare e rendere maggiormente accessibili dai cittadini, soprattutto quelli che abitano nelle zone più decentrate, i servizi propri e quelli offerti dal sistema sanitario regionale. Dalle autorizzazioni per il giudice tutelare al rilascio di documenti validi per l’espatrio, dal supporto per la compilazione di documentazione fino alle istanze per la nomina di un curatore speciale, i cittadini di Rosignano Marittimo potranno collegarsi ai servizi nazionali, senza doversi necessariamente spostare nel capoluogo o negli altri Tribunali della regione o addirittura d’Italia.

“Gli Uffici di Prossimità – aggiunge l’assessora Alice Prinetti – vogliono essere il settore della giurisdizione più vicino alle esigenze delle persone fragili, la risposta del welfare state per i cittadini in difficoltà. Grazie a questi sportelli innovativi, non solo i cittadini di Rosignano, ma anche quelli che vivono nei comuni limitrofi della Provincia di Livorno, potranno utilizzare gratuitamente i servizi offerti dallo sportello relativi alle pratiche della Volontaria giurisdizione, senza dover arrivare a Livorno”.

L’Ufficio di Prossimità di Rosignano è in via dei Lavoratori 21 e sarà aperto su appuntamento telefonando ai numeri 0586/724444, 0586/724212 o 0586/724513 oppure inviando una e-mail all’indirizzo ufficioprossimita@comune.rosignano.livorno.it.