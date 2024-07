Inaugura "Percorsi" la mostra del Liceo Artistico serale del Polo Bianciardi

Grosseto: Il Liceo Artistico Serale dell’Istituto di Istruzione Superiore Polo “L. Bianciardi Grosseto” inaugura venerdì 5 luglio “Percorsi. Disegni, dipinti e sculture”, una mostra con i lavori realizzati durante i Laboratori di Pittura e Scultura.

Trentasei sono gli studenti ad esporre le loro opere in tre sedi del centro storico di Grosseto: l’esposizione infatti è realizzata in collaborazione con il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, con l’Associazione Eventi e con l’Associazione Primavera Maremmana, che hanno messo a disposizione della scuola le loro sedi espositive.

Il primo appuntamento sarà venerdì 5 luglio alle ore 18:00 per l’inaugurazione presso le sedi di Primavera Maremmana (Sala d’arte Pascucci - Galleria Modigliani) ed Eventi rispettivamente in Piazza Valeri n. 3 e via Varese n. 18, con esposte opere pittoriche, di grafica e disegno.

Sabato 6 luglio alle ore 18:00 sarà, invece, la volta del Museo Archeologico e d’arte della Maremma con opere di scultura.

Disegni dal vivo, pastelli ad olio, pitture su tela, ceramiche a tutto tondo e a bassorilievo testimoniano la fervente anima del corso serale del Liceo Artistico, un luogo di formazione che ha il pregio di mettere in contatto generazioni, esperienze e percorsi diversi e plurali, accomunati dall’amore per l’arte.

E per chi volesse cimentarsi in prima persona, durante l’esposizione sarà possibile trovare tutte le informazioni e il materiale utile per l’iscrizione all’anno scolastico 2024-2025.

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni, nelle sedi delle due Associazioni, fino a venerdì 12 luglio, dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Nelle giornate di sabato 6 e giovedì 11 luglio l’orario si prolungherà fino alle ore 24:00.

La sezione al Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, invece, rimarrà aperta fino a sabato 20 luglio, dal martedì alla domenica, dalle ore 10:30 alle ore 18:30.