In Toscana nuove assunzioni all’Inail. Al via il concorso pubblico su base territoriale

L’investimento nel capitale umano quale asset strategico e trasversale per la salute e sicurezza sul lavoro.

Firenze: L’Inail ha pubblicato n.6 nuovi bandi di concorso sul portale inPA per il reclutamento di 577 posti a tempo pieno e indeterminato suddivisi in diversi profili professionali. In Toscana disponibili n.36 posti per Funzionari amministrativi e n.3 posti per Assistenti sociali; il territorio beneficerà inoltre delle professionalità relative ai bandi per Avvocatura, Consulenza tecnica per l’edilizia, Consulenza tecnica salute e sicurezza, Tecnologi e Ricercatori Un’opportunità di lavoro che testimonia l’impegno dell’Inail di investire nel capitale umano per l’efficace svolgimento della propria missione istituzionale, nei diversi ambiti di intervento in cui si articola, come polo integrato della salute e della sicurezza.