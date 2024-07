In Toscana è caccia al tesoro con Calici di Stelle

Dal 27 luglio al 25 agosto tanti eventi, degustazioni, iniziative tra storia, cultura e gastronomia

Torna anche in Toscana con una nuova edizione Calici di Stelle, l'evento promosso dal Movimento Turismo del Vino Toscana, in collaborazione con Città del Vino, che quest'anno si svolgerà con iniziative nelle tante cantine del territorio nell’arco di tempo dal 27 luglio al 25 agosto. Un mese nel cuore delle notti più calde dell’anno da vivere in compagnia alla scoperta del territorio e delle eccellenze, a partire proprio dalle cantine e dai loro vini. In particolare, quest’anno le aziende di MTV Toscana hanno dato vita a un cartellone di iniziative con un tema comune: la caccia al tesoro. Il tesoro è la suggestione di un cielo stellato di notte, ma anche i prodotti di un territorio, il silenzio della campagna, le luci del chiaro di luna. Insomma, Calici di Stelle quest’anno è ancor più un'opportunità per vivere in un contesto unico una o più notti speciali e poter godere della meravigliosa natura del territorio toscano con eventi pensati e tagliati su misura anche per bambini e famiglie in vacanza.



«Calici di Stelle è uno di quegli appuntamenti ormai consolidati per i nostri appassionati – spiega Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente di MTV Toscana – ma in Toscana abbiamo pensato come sempre anche ai più piccoli e alle famiglie creando come attrattiva il gioco della caccia al tesoro che nelle notti d’estate è un classico, ma declinato in questo caso al vino, alla sua storia, alle tecniche di produzione in cantina e in vigna, insomma un gioco anche didattico a partire proprio dai bambini, fino a cogliere l’attenzione degli adulti».

Notti di stelle, di vino, di etruschi e di caccia al tesoro tra i filari. La Caccia al Tesoro avverrà sia tra le vigne, sia tra le botti, sia in esterno, sia in interno. Gli indizi potranno essere aneddoti per trovare i luoghi scelti per la caccia, altri parleranno di vino e di storie legate al prodotto stesso, o alla denominazione di riferimento. Sarà così possibile godersi il tramonto tra i vigneti e aspettare di osservare le stelle per scoprire le meraviglie del cielo stellato con una “box” pensata per cenare tra le vigne, ad esempio, ma ci saranno anche musica, trekking, giochi di falconeria, e c’è chi offre una vera e propria fuga dalla città con tanto di tuffo in piscina al tramonto, pic-nic nella oliveta e tra la natura. Ancora attività notturne di yoga e pilates in vigna, oltre a potersi godere film cult dedicati allo spazio o immergersi tra libri e sceneggiature cozycrime. E se gli arcieri richiamano notti al chiaro di luna con dame e cavalieri, la caccia al tesoro ha anche il sapore della storia e sarà la scoperta di tesori etruschi. C’è poi, invece, chi dovrà scoprire i tesori della fattoria o immergersi in balli di campagna e cena gourmet per una vera e propria festa dove il premio sono abbracci romantici. I programmi delle aziende sono pubblicati sul portale ufficiale www.mtvtoscana.com

Calici di Stelle. Dal 1996 è l’evento promosso dal Movimento Turismo Vino in tutta Italia durante il periodo estivo. Un marchio registrato dal Movimento che apre le porte a oltre un milione di visitatori (questi i numeri della passata edizione) in una notte particolare come quella di San Lorenzo, il 10 agosto, ma anche nelle serate estive italiane scelte per questo evento ormai sempre più atteso dagli appassionati. Collabora all’iniziativa l’Associazione nazionale Città del Vino che in occasione di Calici di Stelle contribuisce a promuovere serate nelle piazze dei propri comuni associati. Inoltre, è attiva la collaborazione con l’Unione italiana astrofili che nelle varie sedi affiliate in tutta Italia promuove osservazioni durante gli eventi.

L'Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie circa cento soci fra le più prestigiose cantine del territorio, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell'accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura di qualità.

Programma 2024

Arezzo

Firenze

Grosseto

Livorno

Pisa



Pistoia

Siena