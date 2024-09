Cultura In scena a “Cassero in Danza” il Balletto Teatro di Torino e la Compagnia Egri Bianco 10 settembre 2024

Il coreografo Manfredi Perego traduce in danza le partiture di Bach. Raphael Bianco invece crea una liturgia corale e profana sulla fragilità umana

Grosseto: “Cassero in Danza 2024” – il festival co-organizzato dalla Compagnia Francesca Selva e la direzione artistica di Marcello Valassina con la collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Istituzione Le Mura e Comune di Grosseto - entra nel vivo con un doppio appuntamento da non perdere. Mercoledì 11 settembre alle 21.15 nella storica Sala Eden di Grosseto vanno in scena il Balletto Teatro di Torino con “Play--Bach divertissement” e la Compagnia Egri Bianco Danza con “Scritto sul mio corpo”. Nella produzione della Compagnia torinese il coreografo Manfredi Perego traduce in danza le partiture del grande compositore tedesco le cui musiche saranno eseguite dal vivo dalla violinista Janine Bratu. La sfida coreografica è quella di dare concretezza visiva e dinamica all’emozione che ogni nota esprime. La violenza e la dolcezza che nascono dalla vibrazione del suonato avranno una corrispondenza fisica creando danze che attraversano mondi di nuove frequenze carnali. La musica dal vivo cuce l’epidermide dei danzatori Nadja Guesewell, Noa Van Tichel, Luca Tomasoni, Luis Agorreta e Viola Scaglione portandoli ad un altro livello di interpretazione e di ascolto. Al contempo l’aria mossa dai corpi impatta sui musici, rendendo tangibile l’azione della danza sullo strumento. Segue lo spettacolo “Scritto sul mio corpo” della Compagnia Egri Bianco Danza, che, come spiega il coreografo Raphael Bianco, è “una liturgia corale profana, che nella sua laicità racchiude gli slanci appassionati, gli sbilanciamenti emotivi, i caratteri umani e spirituali, la precarietà e le speranze del tempo presente. Una danza sulle esperienze interiori e sulla fragilità della nostra condizione all’ombra di una devastante apocalisse collettivo: ferite impresse ed indelebili sul corpo e nella mente di ogni individuo con lo sguardo perso verso orizzonti misteriosi ma nel cui cuore palpita, però, un inesauribile desiderio di vita”.

"Cassero in Danza" proseguirà giovedì 12 settembre con la serata dedicata alle Compagnie internazionali IreneK e Budapest Dance Theatre. TICKET Intero: 12 euro Ridotto: 8 euro (studenti e scuole/teatro) Abbonamento: 50 euro Prenotazione consigliata: 333 3765469 (10.00/18.00)



