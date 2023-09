Cultura In scena a “Cassero in Danza 2023” le Compagnie Naturalis Labor e Artemis Danza 7 settembre 2023

Grande attesa per “Pezzi Fragili” lo spettacolo che celebra le connessioni che nascono tra sconosciuti e “Agluten” il lavoro di Jessica d’Angelo che riflette sulla condizione di esclusione sperimentata dalle persone celiache

Grosseto: Emotivo, sottile, poetico è lo spettacolo “Pezzi Fragili” della Compagnia veneta Naturalis Labor che, giovedì 7 settembre alle 21.00 al Cassero senese di Grosseto, apre la seconda giornata del festival “Cassero in Danza”, la kermesse nata dall’impegno pluriennale del Consorzio Coreografi Danza D’Autore (Con.Cor.D.A.) e co-organizzata dalla Compagnia Francesca Selva con la direzione artistica di Marcello Valassina e la collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Istituzione Le Mura e Comune di Grosseto, giunta alla sua VI edizione. “Pezzi Fragili” della Compagnia Naturalis Labor è uno spettacolo nato quasi d’istinto. Luciano Padovani racconta la storia di due persone sconosciute - i danzatori Andrea Rizzo e Roberta Piazza - in partenza per un ipotetico viaggio, durante il quale creano una connessione profonda e si rendono conto di quanto siano importanti l’una per l’altra. Nella seconda parte della serata, va in scena la Compagnia Artemis Danza che presenta “Agluten”. La coreografa ed interprete Jessica d’Angelo riflette sul vissuto di esclusione che vivono quotidianamente le persone celiache e sulla società che spesso è sorda di fronte ai bisogni primari delle persone che vivono questa condizione. Il lavoro nasce dal bisogno di denunciare un dramma che spesso viene confuso con un capriccio e per sensibilizzare la popolazione anche sui disturbi alimentari - anoressia e bulimia - che hanno a che fate con l’ossessione del cibo.

Inoltre, si esibiranno le allieve della Scuola "Progetto Danza" diretta da Barbara Botarelli con lo spettacolo "Carpe DIYem" a cura di Michael Fuscaldo in cui si riflette sulla possibilità di mettersi a nudo, dubitare, sbagliare, cercare e sperimentare, concedersi una possibilità. Liberi nel pensiero, nella mente e nel corpo. Venerdì 8 settembre spazio alla Compagnia romana Mandala Dance Company con lo spettacolo "Riti di passaggio". Paola Sorressa dedica questa produzione a Lucien Bruchon, ispirandosi alla sacralità̀ di tutti quei momenti che segnano il passaggio alle diverse fasi esistenziali o scandiscono l'evoluzione stessa dell'individuo in questa vita terrena fino al passaggio a nuove dimensioni. Tutti gli spettacoli sono alle 21.00. Biglietti Intero € 10 – Ridotto € 7 (studenti e scuole danza/teatro) Abbonamento € 40 Info e prenotazioni: 333 3765469 (10:00/18:00) mail: casseroindanza@gmail.com





