In Osservatorio per l'osservazione della volta celeste

Roselle: Questo venerdì, 15 novembre, alle ore 21:30 l'Osservatorio Astronomico di Roselle sarà aperto, meteo permettendo, su prenotazione, per le osservazioni della volta celeste, delle costellazioni, della Luna tramite i telescopi computerizzati posti in giardino e/o dalla cupola d'osservazione. Sarete seguiti da esperti che potranno raccontarvi aneddoti e curiosità relativi all'Astronomia. Se il meteo non consentisse un'apprezzabile osservazione, sarà proiettata la volta celeste in tempo reale al maxischermo tramite il simulatore. In caso di condizioni meteo avverse "Allerta meteo - temporale" l'appuntamento sarà rimandato automaticamente. Per info e prenotazioni amsa.grosseto@gmail.com



