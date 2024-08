Cultura In mostra ad Orbetello i dipinti di Mario Auad 12 agosto 2024

12 agosto 2024 154

154 Stampa

Redazione

Orbetello: Dal 18 al 25 agosto la sala espositiva ex Frontone ad Orbetello, ospita la personale di pittura dell’artista peruviano Mario Auad “Sotto nuova luce: luoghi e paesaggi toscani”. L’esposizione – a ingresso libero - è organizzata dall’Associazione culturale Kaletra Contemporanea con il patrocinio del Comune di Orbetello. Il paesaggio come stato dell’anima: è un racconto che rende omaggio alla terra di Toscana, alla sua soda concretezza, alla sua eterna bellezza, quello che il pittore peruviano Mario Auad propone nella mostra “Sotto nuova luce: luoghi e paesaggi toscani”.

L’esposizione, che dal prossino 18 al 25 agosto sarà ospitata ad Orbetello, presenta in anteprima una selezione di opere che Auad ha realizzato appositamente per questo appuntamento. Innamorato dell’Italia, nella sua pittura l’artista fa proprio il linguaggio del Rinascimento, attinge alla grammatica dei Macchiaioli vestendo tutto di infinita poesia e contemporaneità. Il suo stile restituisce pennellate al tempo stesso solide ed eteree, dove protagonista è soprattutto la luce che indaga e definisce la materia, delineando “luoghi” e “paesaggi” attraverso cui si compie un viaggio che – prima ancora che geografico – è intimo, interiore, quotidiano. Ed è proprio alla quotidianità che, sacrificando i dettagli a vantaggio dell’essenza del colore e delle forme, Auad si propone di dare una dignità epica, nella convinzione che la bellezza sia nascosta nella vita di tutti i giorni. Mario Auad, completato il ciclo di studio alla Scuola Nazionale di Belle Arti del Perù, con specializzazione in pittura, si laurea in Arte presso la Facoltà di Lettere e Scienze Umanistiche dell’Universidad Mayor de San Marcos. I suoi soggetti pittorici vanno dall’en plein air a immagini della memoria personale e collettiva della cultura pop. Attualmente vive a Roma, Italia. Dove continua a cercare nuovi scenari, lasciandosi guidare dalla pittura. La mostra “Sotto nuova luce: luoghi e paesaggi toscani” è organizzata dall’Associazione culturale Kaletra Contemporanea con il patrocinio del Comune di Orbetello.

L’orario di apertura è dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00. Ingresso libero. Infoline: 338 4874673 Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura In mostra ad Orbetello i dipinti di Mario Auad In mostra ad Orbetello i dipinti di Mario Auad 2024-08-12T12:03:00+02:00 436 it Dal 18 al 25 agosto la sala espositiva ex Frontone ad Orbetello, ospita la personale di pittura dell’artista peruviano “Sotto nuova luce: luoghi e paesaggi toscani” PT2M /media/images/artista-Mario-Auad-1.jpg /media/images/thumbs/x600-artista-Mario-Auad-1.jpg Maremma News Orbetello, Mon, 12 Aug 2024 12:03:00 GMT