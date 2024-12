"In cucina con Giulia": zuppa di cavolo nero

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: La zuppa di cavolo nero è un piatto a base di foglie di cavolo nero, arricchito dai fagioli cannellini e insaporito dal pomodoro.

Il cavolo nero è una varietà di cavolo, è caratterizzato da foglie lunghe e scure ed ha molte proprietà benefiche per l’organismo. E’ un ingrediente molto usato qui in Toscana e sapevo che ha un sapore che si sposa bene con quello dei cannellini, per cui ho deciso di provarlo e come prima volta ho preparato questa zuppa. E’ stato molto apprezzato in casa, peccato non averlo provato prima.

Questa è la zuppa di cavolo nero fatta a modo mio.

Ingredienti (per circa 4/5 persone):

500 gr di cavolo nero

230 gr di fagioli cannellini già lessati

un pezzetto di carota, di sedano e di cipolla per il soffritto

150 gr di passata di pomodoro

peperoncino q.b.

olio e.v.o.

500 ml di brodo vegetale

Per prima cosa ho pulito il cavolo nero: le foglie vanno private dello stelo centrale e lavate bene sotto l’acqua corrente.

In una pentola dai bordi alti ho messo l’olio, il peperoncino e sedano, carota e cipolla fatti a pezzettini (più li sminuzzate più spariranno in cottura) e ho fatto soffriggere. Appena dorato il soffritto ho tolto dal fuoco e ho aggiunto le foglie del cavolo nero spezzettate e la salsa di pomodoro.

Ho rimesso sul fuoco e ho fatto cuocere per circa 40 minuti aggiungendo via via il brodo precedentemente preparato (io ho usato il dado vegetale). A fine cottura la zuppa deve essere abbastanza liquida, per cui se non è bastato il brodo aggiungete acqua e controllate di sale. A questo punto ho unito i fagioli cannellini e li ho fatti cuocere con il resto degli ingredienti per pochissimi minuti.

Ho crogiolato le fette di pane e le ho sistemate sul fondo dei piatti, poi vi ho versato sopra la zuppa di cavolo nero e ho servito subito!