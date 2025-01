"In cucina con Giulia": totani ripieni

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: I Totani ripieni sono un secondo piatto di pesce che va provato almeno una volta. Il ripieno l’ho preparato con ricotta, gamberetti e tentacoli dei totani. Il risultato è eccezionale.

La parte più impegnativa della ricetta sta nella pulizia dei totani che deve essere fatta con attenzione per rimuovere tutte le parti interne; in alternativa si possono utilizzare totani già puliti o addirittura surgelati. Io stavolta ho voluto utilizzare quelli freschi e, vista la mia scarsa dimestichezza, ho impiegato un po’ di tempo per questa operazione.

Ecco i miei totani ripieni.

Ingredienti (per 4 persone):

8 totani (dipende dalle dimensioni se farne 1 o 2 a testa)

250 gr di ricotta

100 gr di gamberetti sgusciati

Olio e.v.o.

Sale

Peperoncino

Prezzemolo

Per prima cosa ho pulito i totani * e ho messo i tentacoli da parte. Ho sciacquato i gamberi. In una padella ho scottato per pochi minuti i gamberetti e i tentacoli dei totani con olio e un pizzico di peperoncino e di sale. Ho lasciato raffreddare. Ho sminuzzato i gamberetti e i tentacoli, poi li ho amalgamati con la ricotta. Se serve aggiustate di sale e il ripieno è pronto.

Ho riempito i totani con il ripieno preparato, lasciando circa un cm di spazio. Ho chiuso i totani con uno stuzzicadenti. Ho messo i totani riempiti in una padella con dell’olio e li ho fatti cuocere per circa 10 minuti irrorando via via con il sughetto di cottura e aggiungendo acqua o brodo di pesce quando necessario. Quando i totani risultano morbidi bucandoli con una forchetta sono cotti. Ho aggiunto una spolverata di prezzemolo e ho servito i totani ripieni con il loro sughetto.

(* Ho spellato i totani praticando un taglietto , poi, sotto l’acqua corrente ho tirato via la pelle. Ho tolto gli occhi aiutandomi con un coltello. Ho tagliato i tentacoli e, sempre con il coltello, ho tolto il dente. Ho tolto tutte le interiore dal totani e l’ho lavato bene sotto l’acqua corrente)