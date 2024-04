Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": torta salata di asparagi 2 aprile 2024

2 aprile 2024 352

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: La torta salata di asparagi è un guscio di pasta brisee (homemade) con un ripieno di uova, ricotta e asparagi. E’ una ricetta perfetta per un pic nic o una gita fuori porta perché questa torta salata è buonissima anche a temperatura ambiente. La mia torta salata di asparagi. Ingredienti (per uno stampo da 28 cm di diametro): per la pasta brisee: 75 gr di burro

150 gr di farina

1 cucchiaino di sala

acqua fredda q.b. per il ripieno: 300 gr di ricotta

1 uovo

30 gr di formaggio parmigiano grattugiato

sale

pepe

10 asparagi La prima cosa da preparare è la pasta brisee, perché ha bisogno di riposare in frigo per un paio d’ore. Ho tagliato il burro a cubetti e l’ho messo in una terrina con la farina. Con un cucchiaio ho mescolato il più possibile, poi ho aggiunto il sale. Ho unito a filo l’acqua fredda poca per volta, fino a che è stato possibile impastare. Ho finito di impastare a mano il più velocemente possibile. Una volta ottenuto un panetto compatto ed omogeneo l’ho avvolto nella pellicola e l’ho messo in frigo a riposare. Intanto ho pulito gli asparagi tagliando via il gambo da dove si indurisce e raschiando un terzo circa della lunghezza rimasto (con un coltello, un pelapatate o l’apposito strumento). Ho legato gli asparagi a mazzetto, poi li ho messi a cuocere in piedi in un pentolino con abbondante acqua bollente. Appena si sono ammorbiditi li ho scolati e messi da parte. Una volta intiepiditi li ho tagliati a rondelle lasciando da parte quelli necessari alla decorazione sulla superficie della torta salata. A questo punto ho amalgamato l’ uovo con la ricotta e il formaggio parmigiano grattugiato, ho salato, pepato e ho unito al composto anche gli asparagi a rondelle. Ho steso la pasta brisee ad uno spessore di circa 3 mm e l’ho posizionata in una teglia foderata di carta da forno. Ho bucherellato il fondo con i rebbi di una forchetta per evitare che la pasta gonfi durante la cottura. Ho distribuito sul fondo della torta salata il composto di uovo, ricotta e asparagi e ho livellato. Ho sistemato gli asparagi lasciati da parte interi sulla superficie della torta per decorarla. Ho cotto la torta salata di asparagi in forno a 180° fino a doratura.

