"In cucina con Giulia": tartufini Red Velvet, mascarpone e cioccolato

Grosseto: Tartufini Red Velvet, mascarpone e cioccolato, un goloso morso di red velvet e mascarpone con copertura di cioccolato al latte e cioccolato bianco.

Facilissimi da realizzare, veramente di effetto da vedere e golosissimi da gustare.

Possono essere serviti per accompagnare un tè o una cioccolata calda ma anche confezionati in una scatolina per un regalo particolare come potrebbe essere proprio la giornata di oggi, San Valentino.

La ricetta che ho utilizzato per la Red Velvet è quella del Maestro Ernst Knam (metà dose).



Ecco i miei tartufini Red Velvet, mascarpone e cioccolato.

Ingredienti:



per la Red Velvet:

75 gr di burro

188 gr di zucchero

60 gr di uova

2 gr di sale

vaniglia

15 ml di colorante alimentare rosso

25 gr di cacao amaro in polvere

150 gr di yogurt bianco

188 gr di farina

5 gr di lievito

15 ml di aceto bianco

per amalgamare la Red Velvet:

250 gr di mascarpone

per la copertura:

cioccolato al latte q.b.

cioccolato bianco q.b.

Per prima cosa ho preparato la Red Velvet. Ho montato il burro con lo zucchero fino ad ottenere una crema. Ho unito le uova, il cacao, l’aroma di vaniglia, il sale e il colorante. Una volta amalgamato bene il tutto, ho aggiunto lo yogurt, l’aceto e la farina in cui ho incorporato il lievito. A questo punto ho versato l’impasto in una tortiera imburrata e infarinata e ho cotto in forno a 175° fino a che, bucando la torta con uno stecchino questo esce asciutto (occorreranno circa 20/25 minuti).

Una volta che la Red Velvet è stata ben raffreddata l’ho sbriciolata in una ciotola.

Ho unito il mascarpone alla torta sbriciolata e ho amalgamato bene fino ad ottenere un composto abbastanza compatto che poi ho messo in frigo a rassodare per circa 40 minuti.

Con un cucchiaio ho preso il composto e l’ho lavorato con le mani per farne delle “palline” grandi quanto una noce.

Appena pronti ho messo i tartufini in freezer per circa 30 minuti.

Ho sciolto il cioccolato al latte e quello bianco (uno per volta) in due ciotole.

Ho tuffato i tartufini nel cioccolato fuso (uno per volta), rigirandoli bene per coprire tutta la superficie, poi, con una forchetta li ho tolti, sbattendo i rebbi della forchetta ripetutamente sul bordo della ciotola per eliminare la copertura in eccesso.

Ho adagiato i tartufini pronti su un foglio di carta da cucina (e una volta raffreddati li ho decorati).

Ecco che i tartufini Red Velvet, mascarpone e cioccolato sono pronti. Manca solo la prova assaggio!