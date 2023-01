"In cucina con Giulia": tagliatelle funghi e speck

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Il menu del giorno oggi prevede tagliatelle funghi e speck! Una proposta che consiglio anche come primo piatto per la domenica, gustoso e non occorre passare tutto il fine settimana in cucina, anzi, si prepara davvero in poco tempo.

Pasta all’uovo, funghi champignon, speck di montagna e un po’ di panna per amalgamare i sapori e rendere il tutto più cremoso.

Ecco le mie tagliatelle funghi e speck.

Ingredienti (per 4 persone):

4 uova e 400 gr di farina se si utilizzano le tagliatelle fatte in casa, oppure 320 gr di tagliatelle secche

250 gr di funghi champignon

200 gr di speck

200 ml di panna da cucina

olio e.v.o.

sale e pepe (se necessario)

Se si vogliono preparare le tagliatelle in casa, questa è la prima cosa da fare: si mette la farina a fontana su una spianatoia spaziosa.

All’interno della farina vanno messe le uova con un pizzico di sale. Si rompono le uova con a forchetta e si incorpora la farina partendo dall’interno della fontana, poi si prosegue con le mani per circa 15 minuti fino ad ottenere una “palla” liscia.

Si stende la sfoglia con uno spessore di circa 2/3 mm (ricordatevi di infarinare sempre bene il piano e il mattarello!) poi va arrotolata all’esterno verso l’interno da entrambi i lati fino a che i due “rotolini” non si “incontrano”.

A questo punto i rotolini vanno tagliati orizzontalmente con lo spessore di qualche millimetro. Con un coltello passare sotto il punto di congiunzione dei due “rotolini” e tirare su la pasta!

In una padella ampia si mette un filo abbondante di olio e si fa rosolare lo speck tagliato a cubetti, poi si aggiungono i funghi champignon tagliati a fettine e si fa cuocere.

Quasi a fine cottura si deve assaggiare per aggiustare eventualmente di sale e pepe.

Far cuocere le tagliatelle in abbondante acqua salata a cui aggiungere due cucchiaini di olio per evitare che le tagliatelle si attacchino tra sé.

Prima di scolare la pasta si deve mettere da parte un bicchiere di acqua di cottura.

Unire le tagliatelle al condimento, aggiungere la panna e acqua di cottura q.b. per amalgamare ed ottenere la cremosità desiderata!

Tagliatelle funghi e speck in tavola!