"In cucina con Giulia": sformato di fagiolini

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: A me gli sformati di verdure piacciono tutti. La versione che vi propongo oggi è con i fagiolini, per un contorno davvero gustoso.

Eccolo il mio sformato di fagiolini

Ingredienti (per 6/8 persone):

700 gr di fagiolini verdi

100 gr di parmigiano grattugiato (o di groviera)

2 carote

1 dose di besciamella

30 gr di burro

4 uova

sale e pepe

pangrattato

Per prima cosa ho pulito i fagiolini e li ho fatti lessare in acqua bollente salata unendo anche le carote. Ho scolato le verdure ben cotte e le ho frullate lasciando da parte una carota a rondelle e qualche fagiolino. Ho fatto soffriggere in una padella circa 30 gr di burro e vi ho unito il purè di fagiolini e carote. Ho salato, pepato e fatto insaporire per qualche istante.

Ho mescolato la crema di fagiolini e carote con la besciamella, poi vi ho unito il formaggio grattugiato e le uova.

Ho unto bene uno stampo, vi ho disposto le rondelle di carota e i fagiolini tenuti da parte poi vi ho rovesciato l’impasto dello sformato. Ho livellato e ho cosparso la superficie con del pangrattato.

Ho infornato e cotto lo sformato di fagiolini a 180°.