"In cucina con Giulia": risotto carciofi e asparagi

Grosseto: Per oggi primo piatto di stagione, risotto carciofi e asparagi. Buonissimo e veloce da preparare anche all’ultimo minuto. Gli asparagi sono selvatici e i carciofi sono i primi di stagione. Come può non venire un fantastico risotto?

Eccolo qua il mio risotto carciofi e asparagi.

Ingredienti (per 4 persone):



320 gr di riso

3 carciofi

200 gr di asparagi

1 dado vegetale

500 ml di acqua

Peperoncino (facoltativo)

Burro

Un filo di olio e.v.o.

Parmigiano grattugiato q.b.

Vino bianco per sfumare

Per prima cosa ho preparato il brodo sciogliendo il dado vegetale nell’acqua bollente e l’ho messo da parte.

Ho pulito i carciofi togliendo le foglie più dure e tagliando la punta, li ho messi a bagno in acqua acidulata con del succo di limone per non farli annerire e infine li ho sminuzzati.

Ho lavato gli asparagi e li ho spezzettati partendo dalla punta fino a che il gambo è abbastanza tenero.

In una pentola ho messo una noce di burro, un filo d’olio e un pezzetto di peperoncino, poi vi ho aggiunto i carciofi e, dopo pochi minuti, anche gli asparagi.

Ho fatto cuocere le verdure fino a renderle tenere aggiungendo acqua quando necessario.

Ho unito il riso alle verdure e l’ho fatto tostare.

Ho sfumato con il vino bianco.

Ho fatto cuocere il riso aggiungendo via via il brodo precedentemente preparato.

A fine cottura ho tolto la pentola dal fuoco e ho mantecato con una noce di burro e una abbondante manciata di formaggio parmigiano grattugiato.

Se preferite un risotto più cremoso potete mantecare con 2 o 3 cucchiai di panna da cucina.

Il risotto carciofi e asparagi è pronto per essere portato in tavola e gustato!