"In cucina con Giulia": risotto asparagi e salsiccia

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Menu di oggi, risotto asparagi e salsiccia! Lo so che è stagione di funghi e non di asparagi, ma ci era presa una voglia esagerata e meno male che ci sono i surgelati. Un risottino cremoso e saporito che consiglio vivamente di provare! E poi c’è sempre la scusa che gli asparagi fanno bene alla salute!

Eccolo qua il mio risotto asparagi e salsiccia.

Ingredienti (per 3 persone):

250 gr circa di riso

150 gr di pasta di salsiccia

100 gr di asparagi surgelati

vino bianco per sfumare

burro q.b.

olio e.v.o. q.b

formaggio parmigiano grattugiato q.b.

peperoncino

In una pentola dai bordi alti ho messo un filo d’olio, la pasta di salsiccia sbriciolata e il peperoncino.

Ho fatto rosolare leggermente rigirando con un cucchiaio di legno, poi ho aggiunto il riso.

Ho fatto tostare per qualche istante e ho sfumato con il vino bianco (se non avete il vino bianco la birra è un’ottima alternativa)

A questo punto ho aggiunto gli asparagi tagliati a rondelline e ho fatto cuocere il tutto, aggiungendo acqua via via quando necessario (non ho utilizzato il brodo perché la pasta di salsiccia è già abbastanza saporita!).

A fine cottura ho tolto la pentola dal fuoco e ho mantecato con del burro e del parmigiano grattugiato, fino ad ottenere un bel risotto cremoso!

E finalmente ho portato in tavola il risotto asparagi e salsiccia!