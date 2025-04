Bufale maremmane al 100%, ma non sono Fake-News

Al Welcome Point di Vetrina Toscana Confcommercio (corso Carducci 25) fine settimana di degustazioni con le specialità casearie de “La Maremmana”. Venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20

Grosseto: Dopo la felice esperienza con il Panificio Bellumori e Canini di Sovana dello scorso week-end, al Welcome Point di Vetrina Toscana di Confcommercio, in Corso Carducci 25 a Grosseto, torna protagonista in questo fine settimana il ‘carosello’ delle prelibatezze locali che raccontano il territorio. Riflettori accesi su un’altra, gustosa iniziativa con protagonista una delle aziende della migliore eccellenza maremmana. Maremma Ghiotta presenta, infatti, “La Maremmana” l’azienda della storica famiglia Pallini di Grosseto, top-leader nella produzione e lavorazione del latte di bufala.

Come accaduto con le precedenti aziende anche in questi venerdì, sabato e domenica, grazie a Maremma Ghiotta il Welcome Point di Vetrina Toscana e Confcommercio realizzerà una degustazione di alcuni dei prodotti più particolari de “La Maremmana”: Scamorza 100% latte di bufala maremmana, tradizionale e affumicata; Caciocavallo 100% latte di bufala maremmana, tradizionale e affumicato; Provolone 100% latte di bufala maremmana. Chiude la selezione il celebre ‘Francescano’, formaggio 100% latte di bufala maremmana con stagionatura compresa tra 6 e 12 mesi. Il tutto accompagnato dai vini della Tenuta Casteani di Gavorrano. L’appuntamento è per venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Grazie alla collaborazione con Maremma Ghiotta, il Welcome Point Vetrina Toscana di Confcommercio Grosseto realizza l’obiettivo di dare visibilità, anche locale, ad aziende a chilometro zero - o cortissima come in questo caso - che pur essendo conosciute e apprezzate in tutto il mondo, spesso risultano poco note agli stessi grossetani. Vetrina Toscana, infatti, è un progetto regionale di valorizzazione delle eccellenze e di ottimizzazione del branding dei prodotti toscani più genuini. E la bufala maremmana dell’azienda a conduzione familiare Pallini rientra in tutto e per tutto in questo progetto essendo ormai un prodotto gastronomico autoctono, tanti sono gli anni di esistenza della bufala sul territorio grossetano. Il fondatore Marcello Pallini portò i primi capi in Maremma nel 1978. Da allora l’azienda che ha sede al Poggiale, Principina a Terra, ha visto decine figliature, giovani bufale nate da bufale che per anni hanno pascolato allo stato brado nelle centinaia di ettari a disposizione dell’azienda.

Una delle caratteristiche più importante de “La Maremmana” è proprio la sua filiera cortissima. Le bufale attualmente a disposizione dei Pallini sono circa 600: 400 pascolano negli ettari del Poggiale, mentre 150 gironzolano per le campagne di proprietà in quel di Capalbio. Queste ultime hanno anche la fortuna di essere pascolate da uno degli ultimi, veri Butteri di Maremma: Mario. Tutti gli animali vengono nutriti con le coltivazioni degli stessi campi sui quali pascolano. Circa l’80% della nutrizione avviene dunque con cibo naturale privo di qualsiasi tipo di trattamento. Ciò permette a “La Maremmana” di realizzare prodotti caseari unici che grazie a Maremma Ghiotta e al Welcome Point di Vetrina Toscana questo fine settimana sarà possibile degustare gratuitamente.

“Abbiamo voluto realizzare un progetto basato sulla coltivazione della terra in modo responsabile e rispettoso della natura – afferma oggi Guido Pallini - Alleviamo i nostri animali con la massima attenzione al loro benessere; trasformiamo con cura il latte delle nostre bufale in una varietà di formaggi e produciamo energia rinnovabile nel nostro impianto di biogas. La nostra filosofia si basa sul rispetto degli animali e dei cicli della natura. Ci riteniamo responsabili dei nostri standard etici e ambientali e saremo lieti di poter mostrare quello che facciamo a quanti vorranno venire a conoscerci”.

“Il Welcome Point di Vetrina Toscana comincia a consolidarsi come show-room e allo stesso tempo ‘bottega’ delle massime eccellenze locali – afferma Gabriella Orlando (foto cover), direttore Confcommercio Grosseto – Stiamo mantenendo un livello qualitativo molto alto delle aziende ospiti e questo ci viene riconosciuto da quanti, fino a oggi, sono entrati in negozio e hanno conosciuto una Maremma e una Toscana che non si aspettavano rimanendone entusiasti. Si tratta in prevalenza di turisti del Nord Italia, di passaggio a Grosseto per una notte o al massimo due. Nei prossimi mesi il calendario degli eventi al Welcome Point sarà ancora più denso di appuntamenti e sono certa che l’intuizione di un negozio esclusivamente dedicato ai prodotti enogastronomici locali si svilupperà ulteriormente”.

“Sono anni che assistiamo ad estenuanti dibattiti sul rilancio del centro storico di Grosseto – commenta Giulio Gennari (foto cover), presidente di Confcommercio Grosseto – Come Confcommercio abbiamo sempre detto che il declino del cosiddetto ‘salotto buono’ della città non va evitato, bensì invertito; nella assoluta convinzione che nel centro storico di Grosseto si può fare impresa con profitto. Come associazione di categoria ci crediamo talmente tanto che per primi abbiamo investito soldi, idee e risorse: azioni concrete e non parole senza futuro. Azioni che con il Welcome Point di Vetrina Toscana stanno dando i loro frutti. E siamo solo all’inizio. L’idea di portare le eccellenze del territorio al centro del capoluogo di provincia, anche in maniera fisica oltre che semplicemente promozionale, è una intuizione che rivendichiamo con orgoglio e sulla quale continueremo ad impegnarci”.