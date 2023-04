"In cucina con Giulia": Reese’s peanut butter cup

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: I Reese’s peanut butter cup sono dei dolcetti americani: un guscio di cioccolato fondente, un ripieno di burro di arachidi e la copertura di cioccolato al latte. Golosissimi!

Ho deciso di farli formato tortina, per cui ho utilizzato pirottini di carta del diametro di 5 cm.

Ecco qua i reese’s peanut butter cup.

Ingredienti (per circa 20 reese’s) :



400 gr di cioccolato fondente

400 gr di cioccolato al latte

300 gr di burro di arachidi

4 cucchiai di zucchero a velo

60 gr di burro

E’ una ricetta abbastanza semplice, l’unico passaggio “rischioso” è quello in cui si deve sciogliere il cioccolato ottenendo una crema fluida e senza grumi. Il cioccolato deve essere sciolto a bagnomaria o anche direttamente in pentola ma a bassissime temperature e aggiungendo il cioccolato sminuzzato poco per volta.

Per prima cosa ho sciolto il cioccolato fondente.

Con dei pennelli di silicone ho ricoperto il fondo e le pareti dei pirottini di carta con il cioccolato. Ho messo in freezer per circa 10 minuti e poi ripetuto l’operazione.

Lo spessore del cioccolato non deve essere troppo sottile per evitare che si rompa quando, a fine preparazione, il pirottino verrà tolto dalla tortina.

Mentre i “gusci” di cioccolato riposavano in freezer ho preparato la crema per il ripieno: abbiamo montato il burro di arachidi con il burro ammorbidito e lo zucchero a velo fino ad ottenere un composto omogeneo.

Ho tolto i “gusci” di cioccolato dal freezer e li ho riempiti con il composto di burro di arachidi fermandomi a qualche mm dal bordo.

A questo punto ho rimesso le tortine in frigo per circa 15/20 minuti.

Intanto ho messo a fondere il cioccolato al latte.

Una volta intiepidito il cioccolato al latte, l’ho colato (aiutandomi con un cucchiaino) nelle tortine fino ad arrivare a filo con il bordo.

E ho messo nuovamente le tortine in frigo a solidificare.

Infine ho tolto dalle tortine i pirottini di carta e gustato i Reese’s peanut butter cup. Che dire… trooooppo buoni!