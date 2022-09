"In cucina con Giulia": porcini fritti

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: I funghi fritti, in particolare i porcini, non hanno bisogno di parole per essere descritti… piatto unico strepitoso!

Io adoro i porcini, in qualunque ricetta ma fritti sono davvero la loro massima espressione. Basta anche pochissimo tempo per prepararli e con questa scusa i funghi più maturi finiscono sempre in padella.

Ecco i miei porcini fritti.

Ingredienti:



funghi porcini

farina

olio per friggere

sale

Per prima cosa ho pulito bene i funghi porcini dalla terra aiutandomi con un coltello e un pennellino da cucina. Li ho sciacquati velocemente sotto l’acqua corrente e li ho asciugati bene.

Ho tolto il gambo (potete seccarlo per utilizzarlo quando la stagione dei funghi sarà finita!) e ho tagliato la testa del porcino a fette di circa 5 mm di spessore.

A questo punto non rimane che friggere: ho infarinato le fette e le ho buttate nell’olio caldo per qualche istante, fino a che non saranno dorate, poi le ho scolate su carta da cucina, le ho salate e servite subito.

I porcini fritti spariranno in un attimo!